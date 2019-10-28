abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4816





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата-//Фрейда перечитали лишка ??//







Фрейда много кто уже заочно переспорил из учёных психологов,но "пляшут" всеровно от его теории подсознательного Я,сверх Я и самое потаённое и страшное-ОНО)) кто изучит человеческое ОНО то тому человеку открываются почти все замочки от головы позноваемого) кстати вот если сейчас поиграть в Ганнибала Лектора (кто не в курсе он был психиатром ФБР до своих людоедств) вот Витал с чего аву поменял?) Почему Ава сначала была с кудрявым веселым парнишкой? При чем гифка в светлых тонах

А теперь гифка темная по цвету и по содержанию комейдино-трагичная (Мимино вообще трагедия) что тебя гложит Витал?)