Цитата: Тот самый:

А если нарушитель - не владелец? Ездит по доверенности. Да и в целом, автомобиль - частная собственность, как бы он на нем не ездил, конфисковывать - не правильно.

Если по доверенности (без продажи) то вернуть владельцу с большим штрафом - чтобы не повадно было лишеннику давать свое авто. Если же по доверенности продажи (если собственник не родственник лишенника) - то конфисковывать на общих основаниях, так как машина по факту и есть лишенника. Все просто. И да, наведется попутно порядок с доверенностями, не будут каждому встречному/поперечному их выписывать, а будут думать, что могут лишиться своего авто из за косячника