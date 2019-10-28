/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужесточение наказания для водителей в Казахстане намерены вводить по опыту России и Беларуси, где практикуют конфискацию авто за повторные нарушения. Об этом в кулуарах мажилиса заявил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Читать новость

§ alex_60
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//законодательные новеллы//

а почему не повести и рассказы.
Профайл

§ Сталкер
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целом, конфискацию фактически орудия правонарушения, в случае если автомобилем управляет лицо, ранее лишённое права управления транспортным средством, можно только приветствовать.

Наказание должно быть соответствующее - только арест сроком от 30 до 75 суток и без альтернативы назначения наказания в виде уплаты штрафа, но и, разумеется, с одновременным наложением дополнительного взыскания - конфискацией орудия совершения правонарушения, то бишь автомобиля... Вполне справедливо.
Профайл Посетить вебсайт

§ MedVed820607
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
можно только приветствовать.

Однако следует четко прописать что, куда и почему. Дабы собственник имущества которое к примеру было в аренде (кар-шеринг и т.п.) мог взыскать с нарушившего стоимость имущества и/или имел преимущественное право выкупа автомобиля с последующим правом взыскания затрат. А начнут у нас суды вешать "предпринимательский риск" на собственников.
Профайл

§ Тот самый
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
В целом, конфискацию фактически орудия правонарушения, в случае если автомобилем управляет лицо, ранее лишённое права управления транспортным средством, можно только приветствовать.


А если нарушитель - не владелец? Ездит по доверенности. Да и в целом, автомобиль - частная собственность, как бы он на нем не ездил, конфисковывать - не правильно.

Этот закон принимают от бессилия справиться с ситуацией, в дальнейшем статьи, за которые можно конфисковать расширят. И будут конфисковывать за неуплату парковки, неуплату налога или езду без страховки.

Куча камер на дорогах стоит, но ущербное ПО только и может, что выписать штраф за пересечение виртуальной СТОП-линии или проезд на красный. В чем проблема на лету считывать номера всех проезжающих машин, определять, что владельца лишили права управления и передавать эту информацию дорожной полиции для задержания?
Профайл

§ bumerang
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 28.10.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А если нарушитель - не владелец? Ездит по доверенности. Да и в целом, автомобиль - частная собственность, как бы он на нем не ездил, конфисковывать - не правильно.

Если по доверенности (без продажи) то вернуть владельцу с большим штрафом - чтобы не повадно было лишеннику давать свое авто. Если же по доверенности продажи (если собственник не родственник лишенника) - то конфисковывать на общих основаниях, так как машина по факту и есть лишенника. Все просто. И да, наведется попутно порядок с доверенностями, не будут каждому встречному/поперечному их выписывать, а будут думать, что могут лишиться своего авто из за косячника
Профайл

§ elektron
За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Если по доверенности (без продажи) то вернуть владельцу с большим штрафом

А владельцу то за что? Давайте и квартир сдатчиков наказывать за нарушения ими не совершённые. 8-)
Профайл

§ elektron
За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и потом нарушение, нарушению рознь. Ну превысил два раза скорость. И что всё, нет машины?
Нужен регламент, как управление автомобилем не в трезвом состоянии, или наезд на человека.
А так можно и на воздух налог ввести. :lol:
Профайл

§ elektron
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот причём тут скотокрадство и конфискация автомобиля, как то не совсем ясно?!
Профайл

§ elektron
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да что произойдёт с конфискованным автомобилем, тоже не ясно? Условия или возможности возврата? Как то "сыровато" всё.
Профайл

§ elektron
За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
конфискацией орудия совершения правонарушения, то бишь автомобиля... Вполне справедливо.

Автомобиль не орудие, а средство передвижения. На всякий случай, если что. Хотя и ваше утверждение, но только в определённых ситуациях имеет право быть верным. Но сравнивать с оружием? не совсем верно. Последствия?. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 45
Пользователей: 0
Всего: 45

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх