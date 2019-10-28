NG.kz Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:39 Об этом Жумагалиев сообщил в кулуарах мажилиса в ответ на вопрос, будет ли тариф на интернет в селах такой же, как в городах. Но в случае предоставления доступа к интернету в селах по спутниковой связи, он окажется дороже, чем в городах.

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