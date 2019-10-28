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≡ Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом Жумагалиев сообщил в кулуарах мажилиса в ответ на вопрос, будет ли тариф на интернет в селах такой же, как в городах. Но в случае предоставления доступа к интернету в селах по спутниковой связи, он окажется дороже, чем в городах.
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§ Добринцофф
Re: Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены одинаковые ,скорость разная .
В город стоит оптика до 100мб\с.
В ЗТБ за те же самые деньги допотопный мегалайн до 5мб\сек.
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§ Coopidon
Re: Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.10.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев

Про то, будет ли интернет в селах таким же как в городе, в заметке речи нет...
Там только про цены 8-)
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§ maxsaf
Re: Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, моя тема)). Дотащить волокно до деревни - пол дела. Хотя тоже очень дорого. А вот разводку по деревне делать - капец как дорого. У нас есть субподрядчики с машинами, которые бурят дырки в земле к каждому дому. Не скажу, что не реально, но что дорого - факт.
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§ maxsaf
Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена и скорость всегда зависела от плотности застройки. Микрорайон десятиэтажек - за него будет война, конкуренция и как итог - хорошая скорость и минимальные цены. Я так понял, деревни собираются десятиэтажками застроить ))
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