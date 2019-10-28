abaika95 Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители... #30





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата-//Просветите//





Полную версию ролика в студию а вообще полную запись той якобы "подготовки" тоже и посмотрим про контекст) я не просветитель я за правду)



Дом ребенка из Рудного,поторопились навешали ярлыков на людей, я первый засомневался во всей этой истории)



сейчас под любой вроде бы 200 процентно понятной новостью лучше не делать поспешных выводов) так что жду полную запись в студию если она есть?) По ней понятно будет)