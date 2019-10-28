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≡ Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.
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* abaika95
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Просветите//


Полную версию ролика в студию а вообще полную запись той якобы "подготовки" тоже и посмотрим про контекст) я не просветитель я за правду)

Дом ребенка из Рудного,поторопились навешали ярлыков на людей, я первый засомневался во всей этой истории)

сейчас под любой вроде бы 200 процентно понятной новостью лучше не делать поспешных выводов) так что жду полную запись в студию если она есть?) По ней понятно будет)
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* maxsaf
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Начинаю сочинять новый стишок, с извинениями :lol:
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