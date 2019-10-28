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≡ Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.
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§ Сталкер
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как внушительно стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео... Как может представитель Президента и Правительства лгать Президенту и Правительству?!))) Правильно, никак не может)))
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* abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец там волка понесло) видать скучно стало))


Цитата-//стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео/

Ну я думаю вам бы Сталкер не понравилось если б про вас по сети с кучей просмотров гулял ролик с нехорошим содержанием,в котором ваши слова вырваны из контекста и/или утверждалось что вы там бяка,кака при чем сразу понятно что ролик "заказной" ) вам бы я думаю не понравилось бы такое) вот и тут)
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§ drakon
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понятно что ролик "заказной" )

Хорошо,что это не убийство - заказное.
Всего лишь - ролик, правдивый... :lol: :oops: :-o
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* abaika95
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хорошо,что это не убийство - заказное.Всего лишь - ролик, правдивый//


Ща ролики похуже одиночных убийств на массы воздействуют) вот взять все фотографии которые вы с едой присылали сюда,сделать из них ролик, с музычкой,проф начиткой что мол вы постоянно присылаете еду все чики-пуки а в конце раз и показать ту легендарную фотку с фрикадельками вашими где сроку годности подходил конец и подвести итог (голосом Басе) все что присылал Дракон из года в год на форум это очковтирательство,он кушает одну просрочку и.т.д.

Правдиво это будет или как?)
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§ drakon
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Правдиво это будет или как?)

Конечно - правдиво, чего отказываться... :lol: :oops:
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* abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-///Конечно - правдиво, чего отказываться//



Ну понятно,защитная реакция пошла,признаете что это мягко говоря не правда про просрочку и тогда ваш коммент #17 летит в тартарары логического кладбища) Ну ладно вы фигура не публичная вам можно про просрочку потрепаться а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные)
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§ Тот самый
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут акима понесло :lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные)

Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol:
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* abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится//


Ниче не понял) кому дадут?) Если Акиму то за что?) Какое преступление совершено?) И причем тут форум?) Если мне то 3-5 мало) и я буду с зоны сюда писать назло)) так что ниче не устаканится)
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* maxsaf
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все совпадения - случайны ))


Лучше нету для обеда,
Чем лапша от Архимеда.
На любом соревнованье
Это блюдо ждет победа

Соль и перец в меру - средне
Кто-то скажет - пересол?
"Вы не верьте в эти бредни" -
Отвечает мукомол.

Мяско в блюдо ложим столько
Чтоб с лапшою наравне
Дора, зацени рецептик
Самый средний по стране.

;-) :lol:
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§ Тимур Гафуров
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 462
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Не торопитесь в следующий раз, повнимательнее будьте.

Исправили. Спасибо
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§ elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какое преступление совершено?)

Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, где-то в глубине души он будет знать, за что. А у таких найдут и за что. Не он первый, не он последний. :lol: Цитата:
abaika95:
Если мне

А Вас то за что? Или что то скрываете? :-P
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* abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вас то за что? Или что то скрываете?//

Цитата-//Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять//

Как-то так)


Цитата-//Не он первый, не он последний.//

Дедушка у вас в судейских "тройках" в 37 не работал?) Больно мышление у вас "посадское" ) контриков душить, левых уклонистов сажать) вы давайте завязывайте с таким) Германия только у всего мира прощение выпросила за такие делишки) а вы что-то не того сейчас говорите)
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§ Coopidon
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.10.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные)

Я вижу, вы человек информированный, вижу вам можно верить.
Что же там Аким хотел сказать и из чего его слова были вырваны из контекста?
Просветите!
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* maxsaf
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
чего его слова были вырваны из контекста?

Полную версию ролика - в студию! ))
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