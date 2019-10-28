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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Фрейда перечитали лишка ??//



Фрейда много кто уже заочно переспорил из учёных психологов,но "пляшут" всеровно от его теории подсознательного Я,сверх Я и самое потаённое и страшное-ОНО)) кто изучит человеческое ОНО то тому человеку открываются почти все замочки от головы позноваемого) кстати вот если сейчас поиграть в Ганнибала Лектора (кто не в курсе он был психиатром ФБР до своих людоедств) вот Витал с чего аву поменял?) Почему Ава сначала была с кудрявым веселым парнишкой? При чем гифка в светлых тонах
А теперь гифка темная по цвету и по содержанию комейдино-трагичная (Мимино вообще трагедия) что тебя гложит Витал?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или кого-то не хватает? ))

Да вроде все в сборе. Посмотрим.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4218
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сегодня флуд - добрый, хороший.

Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol:
Цитата:
maxsaf:
Или кого-то не хватает

Своих не бросаем.
Надеюсь скоро Шура будет с нами.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
раннии произведения. Я

Уиталик, жги!
Давай чо нить из свежего!
Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает...
;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ватман.(поэма)//


Гениально!) В стиле Павленского) для полного полит троллинга надо написать эту поэму на ватмане и пойти к акимату) кто первый приедет? Гогольцы или Затобольцы?)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4218
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,я тебе сочувствую.
Каца твой мозжечок на запчасти разбирают
:lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс а у вас есть в Канаде фигуры типа Навального

Ему тут было бы скучно ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 22:17
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