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§ NG.kz
В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 29 октября, синоптики ожидают на территории области небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +7...+12, местами +16 градусов.
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§ Coopidon
Re: В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фото Ксении РЕБИК

На фото, авария, что ли?
Как то автомобили наперекосяк стоят

Ветер чего то надует.
Толи дождь толи снег :-x
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