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≡ Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.
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§ Сталкер
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как внушительно стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео... Как может представитель Президента и Правительства лгать Президенту и Правительству?!))) Правильно, никак не может)))
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* abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец там волка понесло) видать скучно стало))


Цитата-//стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео/

Ну я думаю вам бы Сталкер не понравилось если б про вас по сети с кучей просмотров гулял ролик с нехорошим содержанием,в котором ваши слова вырваны из контекста и/или утверждалось что вы там бяка,кака при чем сразу понятно что ролик "заказной" ) вам бы я думаю не понравилось бы такое) вот и тут)
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* drakon
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понятно что ролик "заказной" )

Хорошо,что это не убийство - заказное.
Всего лишь - ролик, правдивый... :lol: :oops: :-o
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