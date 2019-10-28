abaika95 Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области #16





(Пользователи) Сообщений: 1223

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:26 Капец там волка понесло) видать скучно стало))





Цитата-//стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео/



Ну я думаю вам бы Сталкер не понравилось если б про вас по сети с кучей просмотров гулял ролик с нехорошим содержанием,в котором ваши слова вырваны из контекста и/или утверждалось что вы там бяка,кака при чем сразу понятно что ролик "заказной" ) вам бы я думаю не понравилось бы такое) вот и тут)