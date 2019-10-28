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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А кто это?
---Явно не Вы !
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Думай Гога, думай
---Чего думать - то ,главное от курса партии и прав-ва не отклоняться . Почему кто-то должен мне что-то указывать ?? Какую хочу - ту и буду ставить .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
него нет имени!!Он засекречен// Не Абайка ли?)
---Нет , не он !!Если напишу , то сотрут модераторы сразу . Только в личку.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:совет,смените аву-Зачем? И почему? Я же вам не советую .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit

Что , все на телефоне пытаешься сменить аву ?? На ноуте за пару минут сделал .
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога

Ваш плакат ко дню рождения комсомола и разговор во флуде о поэзии навеяли
Бывшим комсомольцам посвящается

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы у него.
..............................

Ему японская «микада»
Грозит, кричит: «Признайся сам!..»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.
................................

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

[Исправлено: таноми52, 28.10.2019 - 19:22]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//примерно могу предположить сферы от которых вы далеки//

В канашках не шарю,и дырках на дорогах)

Цитата-//Мне бы хотелось прочесть то,Что написано не в измен.состоянии сознания//

Извините перспрошу) у Высоцкого ? Или...?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать стихи сейчас откроются
---Какие хочешь??
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело щас ветка новостей выглядит))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3752
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вечер подряд блин


Блин виноват, который я пек.
Этот румяный меня и отвлек.
Я бы конечно Виталу помог,
Но устоять от соблазна не смог.

Блин со сгущенкой или с вареньем,
Он управляет моим настроеньем.
Ну а в те дни, когда нету блина -
Радостно, что вся флудятня - красна :-P :lol:
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4213
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой работой модераторов
Накроется медным тазом наш поэтич.кружок :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:27
Комментарий проходит проверку.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4213
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Какую хочу - ту и буду ставить

Если не рассматривать детали твоей авы(замок),то видишь любителя садо-мазо.
С игрушкой во рту.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4213
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В канашках не шарю,и дырках на дорогах)

Спорт думаю тоже.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8397
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тож умею стихи писать. зацените
Прекрасная девушка с именим Лилия
Она благосклонна, мила и красива
Она хороша и с волшебной душой,
Она словно ангел небесный, земной
Она как принцесса, пришедшая в сказки
Она словно воздух-легка и нежна
И в сердце ее поёт песни весна
Прекрасная девушка с именим Лилия
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Страница 320 из 321«1...318319320321»
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