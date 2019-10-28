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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Один вагон отправь на ст.Шок-Карагай...


ты там завсклад?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты там завсклад?

Нет, не я. Знакомая... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4205
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же сколь просрочки Дракоша слил :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это же сколь просрочки Дракоша слил

Много-много, тов. Лилли... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, когда у тебя будет 30,
без нарушений?... :lol: :oops:
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Страница 171 из 171«1...169170171
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