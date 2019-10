Цитата: MedVed820607:

ДД. не получается поменять почту в профиле. Пишет "Could not store data in database." Что делать???



Скиньте в личку адрес, который хотели вставить. Проверю, не было ли на него регистрации.

Протестили только что в пользователе (не админе), через функционал для пользователей - спокойно поменяли почти.