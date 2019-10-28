Тот самый Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 209

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:33 Цитата: Сталкер:

В целом, конфискацию фактически орудия правонарушения, в случае если автомобилем управляет лицо, ранее лишённое права управления транспортным средством, можно только приветствовать.



А если нарушитель - не владелец? Ездит по доверенности. Да и в целом, автомобиль - частная собственность, как бы он на нем не ездил, конфисковывать - не правильно.



Этот закон принимают от бессилия справиться с ситуацией, в дальнейшем статьи, за которые можно конфисковать расширят. И будут конфисковывать за неуплату парковки, неуплату налога или езду без страховки.



Куча камер на дорогах стоит, но ущербное ПО только и может, что выписать штраф за пересечение виртуальной СТОП-линии или проезд на красный. В чем проблема на лету считывать номера всех проезжающих машин, определять, что владельца лишили права управления и передавать эту информацию дорожной полиции для задержания?