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§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.10.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то со временем на сайте. Как будто перевели часы вместе с Европой.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название фото укоротил, не зашло.
По пробывал ещё раз образец из инета, незашло.
Если че то не сделайте, то я вашему существу"живому сайту" яйки оторву))) или телефон щас разобью) попробуйте вы всунуть любое фото с своей стороны. Может проблема в том что надо с компа это делать?
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 170
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 28.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Пишет (вернитесь назад)


У меня меняет один джпег на другой, даже когда пишет "Вернитесь назад". Возвращается - и вуаля, новая ава.

Цитата:
Vit:
попробуйте вы всунуть любое фото с своей стороны.


Не имею в админке функционала для смены аваторок пользователям. Киньте мячик на ng@ng.kz. Протестирую на паре аккаунтов.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Хорошо. У меня нет под рукой живой почты, не пользуюсь. Надо регать. Освобожусь, сделаю. Позже продолжим. Спасибо.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Я вам отправил мячик-тест на почту. Попробуйте.
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* MedVed820607
Ваши вопросы редакции и сообществу
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.10.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДД. не получается поменять почту в профиле. Пишет "Could not store data in database." Что делать???
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 170
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 28.10.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я вам отправил мячик-тест на почту. Попробуйте.


Ну как бы вот. Все по моей же инструкции. Показывает "вернитесь назад", обновляет страницу и уже новый аватар.

Написали программистам, посмотрят. Скорее всего неверно сформулировали итог процесса при создании сайта) Если можно будет поменять надпись - поменяем.

Попробуйте загрузить то фото,какое хотите, не пугайтесь фразы "Вернитесь назад" и проверьте потом, а точно аватар не поменялся?

P.S. Тест делался на двух аккаунтах, один из которых простой пользователь. На компе, Windows, браузер FireFox
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно ещё пару раз попробую . Потом с компа ещё раз попробую. Если не че не получится. Скините мне адрес программистов, у меня в сарае где то завалялся динамит.)
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот. Гифка получается
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 170
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 28.10.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
ДД. не получается поменять почту в профиле. Пишет "Could not store data in database." Что делать???


Скиньте в личку адрес, который хотели вставить. Проверю, не было ли на него регистрации.
Протестили только что в пользователе (не админе), через функционал для пользователей - спокойно поменяли почти.
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Ответить Новый топик
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