Rexyn Ваши вопросы редакции и сообществу #2837





(Администрация сайта) Сообщений: 170

Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 17:23 Цитата: Vit:

Я вам отправил мячик-тест на почту. Попробуйте.



Ну как бы вот. Все по моей же инструкции. Показывает "вернитесь назад", обновляет страницу и уже новый аватар.



Написали программистам, посмотрят. Скорее всего неверно сформулировали итог процесса при создании сайта) Если можно будет поменять надпись - поменяем.



Попробуйте загрузить то фото,какое хотите, не пугайтесь фразы "Вернитесь назад" и проверьте потом, а точно аватар не поменялся?



P.S. Тест делался на двух аккаунтах, один из которых простой пользователь. На компе, Windows, браузер FireFox