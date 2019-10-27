NG.kz "Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:34 В субботу в Костанае внезапно отменили областной легкоатлетический пробег, который должен был стартовать в парке 25-летия независимости в 11:00. Набережная на всем ее протяжении и сам парк были полны полиции. Похожая картина разворачивалась и в других городах Казахстана.

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