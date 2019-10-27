/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.10.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу в Костанае внезапно отменили областной легкоатлетический пробег, который должен был стартовать в парке 25-летия независимости в 11:00. Набережная на всем ее протяжении и сам парк были полны полиции. Похожая картина разворачивалась и в других городах Казахстана.
Читать новость

§ maxsaf
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: "партнёры" обидеться)
Две ошибки в одном слове. Тяжко читать. Ну да ладно. А партнерам не обидно видеть, как они тратят, а все улетает в трубу?

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2019 - 12:40]
Профайл

§ юля елиссева
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Две ошибки в одном слове.

Грамотные нурлыботы трудятся на более масштабных и влиятельных ресурсах. Для региональных сайтов пойдут и такие безграмотные как Абайка.
Профайл

§ КГСПС
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятая фотка зачётная :lol: МЕНТавр.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 3
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх