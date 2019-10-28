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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 170 из 170«1...168169170
Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в пятницу завгар поздравлял,
чувствую не знает чем заняться на пенсии.
Ну в Кустанай слетал, в Литву на курорт потом.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так то он по жизни тут охотник -рыбак.
племяш и там ездит. в Голландии, Норвегии ,на рыбалку.
смотрю тоже начал подключатся.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но вот сколько раз был у них,
про просрочку речи не было. наоборот.
говорю, ей, где котлеты позавчера ели,не вижу в холодильнике.
хочу .
выбросили говорят.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Напиши номер Рейса из Гамбурга,


ейр астана прямой на Фракфурт вроде.
будет как обычно.май месяц.
из гамбурга так.
Билеты на самолет Костанай — Гамбург , прямых нет.
Выберите датуТаблица содержит список прямых рейсов (нет прямых)
и с пересадкой (от 115 045 тнг.)
Через Москву.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно ,автобусы к вам едят из Костаная.
как раньше.
спроси в рус маг.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии опять пенсионный возраст повышают.
для мужчин 80 , для женщин 78.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
интересно ,автобусы к вам едят из Костаная.как раньше.

Это же сколько дней в дороге?
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,как день автомобилиста отметили?
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
день автомобилиста отметили?

ну тут как. или все водители автомобилисты.
неправильно это.
вот Витал , да.
зять мой тоже.
так что я к ним не примазываюсь.
у меня в декабре праздник.
Электрон знает какой.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это же сколько дней в дороге?


сам ни разу не ездит.
ну если до Москвы и обратно на легковой в свое время
за полтора суток,в ритме гран при , то дней пять наверное.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аким приболел похоже.
носа не кажет.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
появился, похоже время неправильно перевел.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17672
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,как день автомобилиста отметили?


Как и все, наши форумчаны... :lol:
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