Сталкер Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 109

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Цитата: maxsaf:



Так уже дали...



Посмотрели информацию по госзакупкам. И пришли в шок. Инициировали больше 30 исков.



К технадзору за строительством ряда социально значимых объектов привлечены эксперты, лишённые судами соответствующих полномочий. Такие объекты как и окончены строительством (акты ввода в эксплуатацию и заключения о качестве выполненных СМР подписали такие лица), так и в процессе ещё.



Дома №№ 4,5,16 мкрн. "Юбилейный" принимал эксперт ТОО "Elite Expert" Шукенов Р.Д. в период приостановления действий его аттестатов судами. Он же: хоккейный корт в Карасуском районе, колесо обозрения в Рудном.



Эксперт-директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К., несмотря на запрет судов осуществлять деятельность по технадзору и работать в инжиниринговых компаниях технадзора продолжает до сих пор подписывать акты выполненных работ, договоры госзакупок, принимать деньги за оказанные услуги, в сфере которых судами ему запрещено осуществлять деятельность, руководит организацией технадзора.



Это при том, что облсуд уже успел даже после соответствующих запретов вынести частное постановление с постановкой вопроса перед прокурором области о возбуждении в отношении Кусаинова А.К. уголовного дела по ряду статей УК, так как несмотря на запрет с 2017 года, данное лицо продолжило свою противоправную деятельность. Издаёт приказы от имени организации технадзора и включает себя в качестве эксперта с правом подписи в экспертные группы на ряде строек.



На данный момент получилась вообще красочная картина. Этот эксперт-технадзора Кусаинов А.К., который лишён аттестатов эксперта, только в Костанайской области "технадзорит" на объектах: "Строительство водовода и разводящих сетей с. Докучаевка Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей с. Красный Кордон, Сатай Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей с. Новоалексеевка Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района", "Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный города Аркалыка", "Реконструкция магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района", "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в селе Камысты Камыстинского района", "Реконструкция разводящих сетей водопровода села Челгаши Карасуского района", "Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района", "Реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу Сарыкольского района", "Реконструкция водопроводной сети Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п. Ильяс Омарова до станции III подъема п. Новое Сарыкольского района", "Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области", "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Аманкарагай Аулиекольского района", "Строительство автономной котельной по адресу: г. Рудный, 39 квартал".



Более того, широко осуществляет деятельность ещё в пяти областях Казахстана... Миллиарды и миллиарды бюджетных тенге подписывает к выдаче подрядчикам. И, конечно, не имея на то полномочий, освидетельствует качество выполненных работ, безопасность, скрытые работы и т.д. и т.п. Получая, разумеется, за это из бюджета свои несколько миллиардов тенге...



[Исправлено: Сталкер, 28.10.2019 - 13:49]