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≡ Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на совещании в облакимате сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Сегодня же он был представлен в этой должности. Прежде Танжариков руководил управлением ГАСК.
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§ Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А качество строительства останется на прежнем уровне?

К строительству также будут привлекаться эксперты технадзора, лишённые судами полномочий? К слову, такие эксперты приняли в эксплуатацию три жилых дома в мкрн. "Юбилейный".

На деятельность таких экспертов господин Танжариков упорно закрывал глаза, будучи руководителем контролирующей структуры - УГАСК.

Сейчас из контроля перешёл в другое управление. Странные перестановочки начались, очень странные, на фоне кучи судебных исков, находящихся сейчас в судах по деятельности таких "экспертов" технадзора под крылышком УГАСК...

Да и недавнее дело по колесу обозрение закончилось в рассмотрении запрещением эксплуатации сооружения. Более того, судом признано незаконным бездействие, выразившееся в непринятии комплекса мер по устранению выявленных нарушений в процессе самого строительства этого сооружения. УГАСК там как ещё при каких делах был...

[Исправлено: Сталкер, 28.10.2019 - 12:24]
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§ maxsaf
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А качество строительства останется на прежнем уровне?

Вы опять планируете там жАру дать? ))
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§ alex_60
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
alex_60


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Сообщений: 5708
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стенки какие то тонкие.
вон в Астане дом завалился. как пизанская башня.
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§ abaika95
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
abaika95


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Сообщений: 1206
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Речь идет о сдаче 10 096 квартир//


Отличная новость!)
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§ директор пляжа
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А качество строительства останется на прежнем уровне?

О чем речь, если сданные в эксплуатацию квартиры в юбилейном оставляют желать лучшего.
Слышимость капитальная, кто где ходит, кто чем занимается, кто какой канал смотрит.
Батареи шумят, постоянно воздушатся, качество отделки ... стены кривые.
Побыстрее построить чтоб побыстрее продать - вот их девиз, а новоиспеченный начальник уже проявил себя.
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§ Козлов я
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
Козлов я


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Сообщений: 460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.10.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Так уже дали...

Посмотрели информацию по госзакупкам. И пришли в шок. Инициировали больше 30 исков.

К технадзору за строительством ряда социально значимых объектов привлечены эксперты, лишённые судами соответствующих полномочий. Такие объекты как и окончены строительством (акты ввода в эксплуатацию и заключения о качестве выполненных СМР подписали такие лица), так и в процессе ещё.

Дома №№ 4,5,16 мкрн. "Юбилейный" принимал эксперт ТОО "Elite Expert" Шукенов Р.Д. в период приостановления действий его аттестатов судами. Он же: хоккейный корт в Карасуском районе, колесо обозрения в Рудном.

Эксперт-директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К., несмотря на запрет судов осуществлять деятельность по технадзору и работать в инжиниринговых компаниях технадзора продолжает до сих пор подписывать акты выполненных работ, договоры госзакупок, принимать деньги за оказанные услуги, в сфере которых судами ему запрещено осуществлять деятельность, руководит организацией технадзора.

Это при том, что облсуд уже успел даже после соответствующих запретов вынести частное постановление с постановкой вопроса перед прокурором области о возбуждении в отношении Кусаинова А.К. уголовного дела по ряду статей УК, так как несмотря на запрет с 2017 года, данное лицо продолжило свою противоправную деятельность. Издаёт приказы от имени организации технадзора и включает себя в качестве эксперта с правом подписи в экспертные группы на ряде строек.

На данный момент получилась вообще красочная картина. Этот эксперт-технадзора Кусаинов А.К., который лишён аттестатов эксперта, только в Костанайской области "технадзорит" на объектах: "Строительство водовода и разводящих сетей с. Докучаевка Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей с. Красный Кордон, Сатай Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей с. Новоалексеевка Алтынсаринского района", "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района", "Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный города Аркалыка", "Реконструкция магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района", "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в селе Камысты Камыстинского района", "Реконструкция разводящих сетей водопровода села Челгаши Карасуского района", "Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района", "Реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу Сарыкольского района", "Реконструкция водопроводной сети Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п. Ильяс Омарова до станции III подъема п. Новое Сарыкольского района", "Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области", "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Аманкарагай Аулиекольского района", "Строительство автономной котельной по адресу: г. Рудный, 39 квартал".

Более того, широко осуществляет деятельность ещё в пяти областях Казахстана... Миллиарды и миллиарды бюджетных тенге подписывает к выдаче подрядчикам. И, конечно, не имея на то полномочий, освидетельствует качество выполненных работ, безопасность, скрытые работы и т.д. и т.п. Получая, разумеется, за это из бюджета свои несколько миллиардов тенге...

[Исправлено: Сталкер, 28.10.2019 - 13:49]
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§ Сталкер
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааааа)))) Ещё про реконструкцию зданий на балансе ДКНБ области забыл. Там же технадзорит всё тот же Кусаинов)))) Так что всё понятно, откуда ноги растут))))
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§ Сталкер
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
О чем речь, если сданные в эксплуатацию квартиры в юбилейном оставляют желать лучшего.

Это всё потому, что подрядные организации осуществляют строительство с существенным отклонением от проектно-сметной документации. Либо не выполняют работы в необходимых объёмах, либо используют некачественный материал. Соответственно, технадзор брак и отклонения от ПСД почти всегда подписывает - подрядчики получают деньги фактически за то, что предусмотрено ПСД.

Неудобные местным акиматам и акимату области организации технадзора, которые препятствуют бракоделам, прессуются не по-детски.

К примеру, освещалась в местных и республиканских СМИ ситуация, которая сложилась вокруг технадзора ТОО "Надежда-С". Она же надзирала за качеством строительства колеса обозрения в Рудном, запретив строительство. Так, при реализации проекта "Реконструкция водоснабжения села Антоновка Денисовского района" подрядчиком на стройплощадку были завезены б/у ржавые трубы, не понятно откуда завезённые, строй материалы без сертификатов соответствия и качества - технадзор в августе 2018 года запрещает дальнейшую стройку - до устранения нарушений.

В сентябре заказчик строительства ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" инициирует иск не к подрядчику, а к технадзору - о признании недобросовестным участником госзакупок. Причина: эксперт технадзора не присутствует ежедневно на стройке. Вопрос о том: а должен ли после того, как запретил дальнейшее выполнение СМР - остался за скобками.

Так что примерно всё так. Освоение бюджетных денег должно идти такими темпами, который бы устроил акимат области. Кто препятствует такому "освоению" - мешает "работе" акимов районного и городского уровня, ну, и областного... По сути, мешает распилу, отпилу, откату, подкату... С такими у нас долго не разговаривают. Так что и получаем на выходе откровенное дерьмо за государственный счёт: как колесо обозрения в Рудном, и те же дома в мкрн. "Юбилейный" Костаная и куча всего другого. Система такая.
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§ Сталкер
Re: Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто вообще придумал УГАСКи отдать в ведение местных акиматов? Кто такой в нашем государстве умный то? Как это они могут сами за собой качественно надзирать и себя же контролировать?
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