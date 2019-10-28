alex_60 Re: Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение #1





(Пользователи) Сообщений: 5672

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 08:50 когда читаешь- езда в пьяном виде.

ассоциации- выпил бутылку водки и поехал.

есть такие конечно.

но в основном "езда в пьяном виде",

это развод- вы вчера пиво пили.

руки уже почесывают, полицаи.

такса развода увеличится.

а по факту это что Медведев сказал неделю назад,

тут и наши..