Цитата: Мишаня:

Наверное им не мешает, раз каждый раз одно и тоже. Или есть принцип, а что, мне одному мешают? Все молчат, и я молчу.

Это в цивилизованных странах так. У нас просто дают на лапу и вперед. Таких заведений даже в домах, где по соседству люди живут, даже с такими не могут сладить. Да надо мной съемная квартира, туда за год уже раз 8 я лично вызывал 102. Уже бы давно должны были найти хозяев, провести как минимум беседу и прочее. Но нет, всем плевать. Участковый шлет на 102, 102 приезжает говорит что такими делами должен заниматься участковый. Никто никого не штрафует.



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36524?1572233317 Доказательствами того, что соседи нарушают тишину, могут стать аудио- и видеоролики, а также показания приложений, измеряющих уровень шума, говорит юрист Сергей Уткин. Источник:

Юрист с головой не очень дружит. Каким макаром мне в 12 часов ночи замерить шум, через стенку, каким таким прибором? Смартфоном или чем?