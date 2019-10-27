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§ NG.kz
В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности виновных?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт в соседской квартире, шумные застолья с громкой музыкой, беспокойные питомцы и даже гремящие на дорогах крышки люков – всё это может отравить жизнь. Шум в часы тишины – это административное правонарушение. Вы не обязаны терпеть неудобства. Informburo.kz выяснил, как можно решить такие проблемы и что делать, если пожаловались на вас.
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§ сайлау курманов
Re: В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3224
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной Ипшник выкупил коттедж на соседней улице и громкая музыка с выкриками гуляющих и танцующих доносится и до нас. В принципе они мне не мешают, однако жалко жителей соседней многоэтажки
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§ Мишаня
Re: В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности...
Мишаня


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Сообщений: 754
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.10.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
жалко жителей соседней многоэтажки

Почему жалко. Наверное им не мешает, раз каждый раз одно и тоже. Или есть принцип, а что, мне одному мешают? Все молчат, и я молчу. Ну а раз так, о чем вообще речь? Ведь одному не пробить. А будешь пробивать, тебе же соседи и скажут - а нафига?
Когда малой сиську сосал, просил помощи у соседей. Они отвечали, а у нас нет малых. И нам не мешает. Потом мой вырос, а у них появились дети. Они приходили за помощью. И я им отплатил той же монетой. Мне-то нет теперь беспокойства. Человек, понятие не для всех )))))
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§ Сергей_я
Re: В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2822
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.10.19 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Наверное им не мешает, раз каждый раз одно и тоже. Или есть принцип, а что, мне одному мешают? Все молчат, и я молчу.

Это в цивилизованных странах так. У нас просто дают на лапу и вперед. Таких заведений даже в домах, где по соседству люди живут, даже с такими не могут сладить. Да надо мной съемная квартира, туда за год уже раз 8 я лично вызывал 102. Уже бы давно должны были найти хозяев, провести как минимум беседу и прочее. Но нет, всем плевать. Участковый шлет на 102, 102 приезжает говорит что такими делами должен заниматься участковый. Никто никого не штрафует.

Цитата:
Доказательствами того, что соседи нарушают тишину, могут стать аудио- и видеоролики, а также показания приложений, измеряющих уровень шума, говорит юрист Сергей Уткин. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36524?1572233317

Юрист с головой не очень дружит. Каким макаром мне в 12 часов ночи замерить шум, через стенку, каким таким прибором? Смартфоном или чем?
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* FreedoM
Re: В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности...
FreedoM


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Сообщений: 11
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 28.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Участковый шлет на 102, 102 приезжает говорит что такими делами должен заниматься участковый

Были у нас как-то буйные квартиросъемщики, молодая пара, она гуляла, пока он в командировке, так вот один раз ее ухажеры пришли к ней ночью, а она не пускает, так они решили окна в подъезде разбить. В итоге позвонили всего лишь один раз на 102 и вопрос был решен, к вечеру они съехали. А через неделю хозяин квартиру продал. И теперь тишина и порядок.
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