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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе, как нас тут почистили!
В темах не разойдёшься и пофлудить толком не дают :-)

Гога, ава у Вас классная.
За совет спасибо!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
олучается уже Я впрягся) не извинились) ладно проглочу как свобсвенное оскорбление)


Ну, это Вы зря! Впряглись, так идите до конца - бросьте ему перчатку вызова!
Как же мужской девиз:Душу-богу, сердце-даме, жизнь- Родине, а честь-никому?

Хотя, не те нынче мужчины пошли... :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но и вы бываете не правы или грубы в некоторых моментах)


По отношению к Вам?
Ой, конфузно мне!!! А ведь так стараюсь не опускаться до грубости и пошлости... Но, темперамент, опять же, подводит :-)


Цитата:
abaika95:
я либо молчу, либо бегу плача в угол)


Правда? Извини, если такие муки терпишь, інішегім !
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ничего себе, как нас тут почистили! В темах не разойдёшься и пофлудить толком не дают


песня
На поляне траву зайцы в полночь косили
И при этом напевали странные слова:
А нам всё равно, а нам всё равно.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода с утра классная.

[Исправлено: alex_60, 28.10.2019 - 07:46]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, с прошедшим днем автомобилиста.
чтобы машины и дороги были всегда норм.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так то по теме, поуехавшие завидуют конечно нам.
мы то тут.
иначе бы не переживали так. и не сидели тут.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:02
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:03
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4196
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро,Шура!
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:20
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4196
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему с Канадца ПП не сняли?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:24
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:30
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:33
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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