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§ NG.kz
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде
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* alex_60
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда читаешь- езда в пьяном виде.
ассоциации- выпил бутылку водки и поехал.
есть такие конечно.
но в основном "езда в пьяном виде",
это развод- вы вчера пиво пили.
руки уже почесывают, полицаи.
такса развода увеличится.
а по факту это что Медведев сказал неделю назад,
тут и наши..
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* alex_60
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 08:59
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§ Добринцофф
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
Добринцофф


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Сообщений: 6769
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но в основном "езда в пьяном виде", это развод- вы вчера пиво пили.

Что значит вчера и сколько пива?
Может вы до 3 ночи 3 полторашки выпили,а в 8 утра поехали на работу.
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* alex_60
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что значит вчера и сколько пива?


вчера это вчера. ночь это уже сегодня.
да и большому "полторашки" это же голимая моча.
сто лет не пил.
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* maxsaf
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0.5 промилле это много или мало, кто в курсе?
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