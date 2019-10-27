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≡ "Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.10.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу в Костанае внезапно отменили областной легкоатлетический пробег, который должен был стартовать в парке 25-летия независимости в 11:00. Набережная на всем ее протяжении и сам парк были полны полиции. Похожая картина разворачивалась и в других городах Казахстана.
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§ raem
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
raem


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 27.10.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Полицейские ещё на подходе в парк проверили документы корреспондента "НГ, внимательно ДОСМОТРЕЛИ содержимое рюкзака/
СТ. 791 понятые были? протокол составили? или был ОСМОТР?
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§ CrazyBeaver
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 27.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в Астане вчера, как раз в районе кз Астана, полиция была, задержаний не видел, подошли, вежливо спросили что я делаю в парке, узнали, что дышу воздухом после обеда, извинились ушли, документов не спрашивали. Как говорится-какой привет, такой ответ.
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* maxsaf
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
raem:
ДОСМОТРЕЛИ содержимое рюкзака/ СТ. 791 понятые были? протокол составили? или был ОСМОТР?

Все граждане обязаны эти тонкости знать, прежде чем на улицу выйти? А туристы? :lol:
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§ Серый волк
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10771
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Все граждане обязаны эти тонкости знать, прежде чем на улицу выйти? А туристы? :lol:

Вы думаете эти полицейские знают, что такое туристы и что такое права граждан? :-)
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§ drakon
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
полицейские знают, что такое туристы и что такое права граждан?

Думаю, что Туристов - знают. С них бабла можно - срубить.
Вот права, дуиаю, об этом понятия - не имеют.
Из-за, своей "тренировки",забег отменили.
У журналиста, "шарились" в сумке... :lol: :oops:
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§ abaika95
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
abaika95


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Сообщений: 1197
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все жиже и жиже с каждым разом) все "сдох" банкирчик,никто за ним не идёт,никто связываясь с ним и мараться не хочет) тьфу на него
Даже хайпажоры инстаграмщики и те понимают что это все надувательство, все его протесты и митинги) гордыню свою тешит,секту свою создал "обиженок" и купается в лучах обожания) ну те то его первыми и сдадут,когда денюшки за выход на митинги перестанет им выплачивать
Тьфу на него ещё раз)
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§ Серый волк
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10771
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.10.19 - 19:33
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Так то француз немало народу каждый раз на улицы и площади выводит. Ну если вместе с полицией считать :lol:
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* maxsaf
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С них бабла можно - срубить.

Так они же больше не приедут тогда :-o
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* maxsaf
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
секту свою создал "обиженок" и купается в лучах обожания

Если бы он был мультимиллионером - ну нафик бы ему все эти секты. Купил бы себе новый банк и катался бы на яхтах до конца жизни. Я не в курсе, что там за дела насчет денег, но что если их кто-то спер, а повесили на него? Ну не тянет он на мультимиллионера.
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