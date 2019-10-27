abaika95 Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ... #6





(Пользователи) Сообщений: 1197

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:43 Все жиже и жиже с каждым разом) все "сдох" банкирчик,никто за ним не идёт,никто связываясь с ним и мараться не хочет) тьфу на него

Даже хайпажоры инстаграмщики и те понимают что это все надувательство, все его протесты и митинги) гордыню свою тешит,секту свою создал "обиженок" и купается в лучах обожания) ну те то его первыми и сдадут,когда денюшки за выход на митинги перестанет им выплачивать

Тьфу на него ещё раз)