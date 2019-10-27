Цитата: abaika95:

но и вы бываете не правы или грубы в некоторых моментах)



По отношению к Вам?

Ой, конфузно мне!!! А ведь так стараюсь не опускаться до грубости и пошлости... Но, темперамент, опять же, подводит





Цитата: abaika95:

я либо молчу, либо бегу плача в угол)



Правда? Извини, если такие муки терпишь, інішегім !