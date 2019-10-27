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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе, как нас тут почистили!
В темах не разойдёшься и пофлудить толком не дают :-)

Гога, ава у Вас классная.
За совет спасибо!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
олучается уже Я впрягся) не извинились) ладно проглочу как свобсвенное оскорбление)


Ну, это Вы зря! Впряглись, так идите до конца - бросьте ему перчатку вызова!
Как же мужской девиз:Душу-богу, сердце-даме, жизнь- Родине, а честь-никому?

Хотя, не те нынче мужчины пошли... :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но и вы бываете не правы или грубы в некоторых моментах)


По отношению к Вам?
Ой, конфузно мне!!! А ведь так стараюсь не опускаться до грубости и пошлости... Но, темперамент, опять же, подводит :-)


Цитата:
abaika95:
я либо молчу, либо бегу плача в угол)


Правда? Извини, если такие муки терпишь, інішегім !
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