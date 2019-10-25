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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При желании можешь погуглить. Правда там есть один позорный момент. Несчастный асфальт к ним уже непомню сколько лет ложат и не как не до ложат. А надо то всего с республиканской дороги съезд 5 км сделать.
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§ maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужик любой выглядит как типичный чистый опрятный деревенский житель. А женщины - одеваются по старинке. Видно что новое, но сшито как для музея ))
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§ maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Под астаной агрофирма, родина, тоже есть. Крутая

Ну то круто. Ну могут же, а че мясо тогда дорожает?
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а че мясо тогда дорожает?
---Нахлебников много .
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§ kbkz1980
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Видно что новое, но сшито как для музея ))

Ты когда фото пионеришь,
Иногда читай ,что это колония занимается с/х и общинный образ жизни хуттерианцев коренится в библейских учениях Христа и Апостолов,люди набожные,поэтому и одежда такая.
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§ maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
CounterStrike: terrorists win :lol:

Террорист - свин )))
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§ maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Дык я это и так знаю ))
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§ Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


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Сообщений: 6768
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А чем "Азамат" хуже таджикского?

Вот ради интереса почитал состав.
Таджикистан-сделан из абрикосов и сахара.
Азамат-сделан из абрикосовой пасты,вода,лимонная кислота.
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§ Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6768
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я одно не могу понять - как они держат такие низкие цены и при этом у них такая дорогая техника и все топовое.

Субсидии.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[Цитата:
Добринцофф:

Так и у нас субсидии. На топливо им дают. Сх технику в лизинг.
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