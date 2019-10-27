Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4678





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8377

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:54 Цитата: maxsaf: Мальчик он. Вчера они полночи с Кайратом друг другу мозг выносили. Мне кажется я его даже знаю. Стиль очень знаком.