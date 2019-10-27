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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


По байтам прохожу?
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий Иванович, у вас гиф или жпг?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие байты, у меня блинчики ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У Гога тоже гиф?
--- Нет , рисунок, за пару минут поменял(тоже размер уменьшал). Может на телефоне нельзя , может комп нужен ??

[Исправлено: Гога, 27.10.2019 - 19:14]
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А сегодня же воскресенье. Точно. Блинчики. Георгий Иванович тогда вы подключайтесь)))
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может купидон шарит?
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо седня добить уже. Мне завтра некогда будет.
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8374
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется купидон молодой парень. Должен разбиратся
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Страница 312 из 312«1...310311312
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