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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуй еще образец .gif вместо .jpg
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот взял образец. Не встала. Значит не я плохой айтишник а косяк в редакции

Да нет!
Дам защита стоит.
От второго шарика
))) :-o
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit - Витал , то не так ??
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёлки палки. А че? Почему гиф встаёт? Мне не надо гиф. Надо ipg
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот действительно неудобно перед модератором. Понаписали во флуде фигни всякой. А ему же это все читать, и решать, что удалять, что оставлять. Вроде дали нам пп, и правила полегче, а мы им все равно проблемы создаем ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставь эту, классная же ))
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да не создаёте вы им проблемы. Они за это зп получают. Если все тут будут строем ходить и честь отдавать их уволят.)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Оставь эту, классная же
---А как моя??
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Так че дальше. Почему фото не идёт?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
фигни всякой
---На то это и флуд - вообще ничего не было в этот раз плохого .
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая программа нужна? Может я не правильно зжал? Из плей маркета че там есть? У меня под рукой ноутбука нет. Я на работе с телефона пишу.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit---Зацени мою
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Норм
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Гога тоже гиф?
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Ответить Новый топик
Страница 311 из 312«1...309310311312»
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