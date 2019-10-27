maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4656





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3726

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:44 Мне вот действительно неудобно перед модератором. Понаписали во флуде фигни всякой. А ему же это все читать, и решать, что удалять, что оставлять. Вроде дали нам пп, и правила полегче, а мы им все равно проблемы создаем ))