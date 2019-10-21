Цитата: Vit:

Редакция а как шапку поменять.? Чёт ковырялся и не че не получилось. Надаело кудрявая. По шагово как узнать? В картинках желательно) что б видно было куда и на какую кнопку жать)



1. На кнопочку "Личные данные" тык





2. На вкладку "Загрузить аватар" клац





3. Готовим картиночку 100 на 100 пикселей



4. На кнопочку "Обзор" шмяк





5. Картиночку нужную в папочке выбираем



6. На кнопочку "Загрузить" жамк





И вот я уже пишу этот коммент с новой аватаркой