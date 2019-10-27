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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//соответствуют ли эти нападки благородному облику Дамы?//



Таноми я вас безмерно уважаю,но и вы бываете не правы или грубы в некоторых моментах) я либо молчу либо бегу плача в угол) если всеб мужчины обижались на женщин за их слова то тут кипиш бы стоял вселенского масштаба) облик дамы соответствует она ему или нет решает все таки наверное мужчина?) Я считаю всех дамами) Какие бы там не были подколы и подначивания,Макс мужик и на ровном месте так грубо ответить это не дело, я так считаю,может не извиняться,это его сугубо мужское право
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-Так и не дождался ответа на вопросы в личке?!?//


Гога без обид но с детства не люблю зануд)
Еслиб вы мне написали подходи ко мне во двор на "пятёрочку" стукнемся, хари друг другу набьем,тут понятно еслиб я не ответил или ответил) но всякие пустопоржние вопросы про экономику и политику оставьте для новостей) смысл в личке друг другу отвечать)

[Исправлено: abaika95, 27.10.2019 - 20:16]
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.10.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Только вот кто на кого нападал и подначивал? И соответствуют ли эти нападки благородному облику Дамы?

Таноми,вы явно в Ком.парии были.
Как на парсобрании ,на повестку ставите мой благородный облик. :lol:
Хам я трамвайный ,надеюсь вам после этого жить станет легче.
Абайкину рахмат!
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