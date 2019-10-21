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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 164
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 21.10.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Редакция а как шапку поменять.? Чёт ковырялся и не че не получилось. Надаело кудрявая. По шагово как узнать? В картинках желательно) что б видно было куда и на какую кнопку жать)


1. На кнопочку "Личные данные" тык


2. На вкладку "Загрузить аватар" клац


3. Готовим картиночку 100 на 100 пикселей

4. На кнопочку "Обзор" шмяк


5. Картиночку нужную в папочке выбираем

6. На кнопочку "Загрузить" жамк


И вот я уже пишу этот коммент с новой аватаркой
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* Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8348
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Всё делаю как на картинках. Сначала "тык"
Потом "клац"
Дальше"шмяк"
И все равно не уберается кудрявая башка. Я ж вырос за столько лет. Менять пора.))



[Исправлено: Vit, 27.10.2019 - 18:23]
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§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность укоротить мой ник на форуме - убрать два последних знака - цифры 5 и 2?
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* Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8348
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Размер. После того как на кнопку "шмяк" выдаёт (вернитесь назад)
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* Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8348
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, пока тут разберёшься в ваших ребусах. КБ. Кс. Пиксели-шмиксели. Точно айтишником станешь.
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§ abaika95
Ваши вопросы редакции и сообществу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//убрать два последних знака - цифры 5 и 2?//


Очень опрамечево с вашей стороны указывать номер свое квартиры в нике) номер микрорайона и дома пару секунд узнать, а квартиру надо постараться)
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* Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8348
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че незя что ли, фото втюхнул куда надо и он бац сразу на месте?)
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* Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8348
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Узнаю не узнают. Даже если она замужем. Видет себя прилично. Прикалывается со всеми. Тут раньше фото выкладывали как форумчане на природе сидели, пили с глав редактором. Так на них полгорода смотрело. Не че, все живые.) в инстаграмах сидят.
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Страница 282 из 282«1...280281282
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