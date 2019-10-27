abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4621





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:11 Цитата-//соответствуют ли эти нападки благородному облику Дамы?//







Таноми я вас безмерно уважаю,но и вы бываете не правы или грубы в некоторых моментах) я либо молчу либо бегу плача в угол) если всеб мужчины обижались на женщин за их слова то тут кипиш бы стоял вселенского масштаба) облик дамы соответствует она ему или нет решает все таки наверное мужчина?) Я считаю всех дамами) Какие бы там не были подколы и подначивания,Макс мужик и на ровном месте так грубо ответить это не дело, я так считаю,может не извиняться,это его сугубо мужское право