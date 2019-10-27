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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вон Гоги
-----Вот пошлешь Кого-нибудь сгоряча.А в душе переживаешь, дошел...не дошел...
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоже на шашлыки уехал, красота
----Загулял??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Видимо, Вы решили, что лучше признаться в тупости, чем в зависти?

Таноми52 как всегда в отличной форме ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так уедешь на выходные от цивилизации подальше.
к природе поближе,гусям,лошедям,коровам,собакам,щеням,котям
Вернешься в Урбан нео нуарный ко всем этим,машинам,вывескам,лампам,дыму,окнам,десятиэтажкам а тут
Цивилизованные иноземцы пришли и наших женщин оскорбляют
Побрякушками хвастаются,просрочку в магазинах фоткают и присылают,другие умишко сарказмичный свой якобы показывают заточенный на шутки для "аншлага"
Тьфу


Макс выж мужчина,извинитесь перед дамой,не дело это такими наездами,как бы вам обидно не было,но не с мужиком же общались. Сами понимаете.
вы были слишком резок
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тьфу
---А я так старался в ваше отсутствие , опять промахнулся!!
:-P :-P
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//---А я так старался в ваше отсутствие , опять промахнулся!!//



Картинки постит только Казлов,не отбирайте у человека его хлеб,найдите свою фишку

[Исправлено: abaika95, 27.10.2019 - 19:13]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.10.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот так уедешь на выходные от цивилизации подальше.

Ну а чего ж не остаться то было?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.10.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Картинки постит только Казлов

Ну по большей части то да. А другим теперь, чего? неззя!!! 8-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
---Чёт советчиков развелось?? Одна предлагает форум новый поискать , другой - учит , что писать. Будьте лояльнее , myrzalar .

[Исправлено: Гога, 27.10.2019 - 16:37]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну а чего ж не остаться то было?//


Сельская идилия хороша для старичков и романтиков) я не то и не другое) да и форум без меня чахнет) пришлось вернуться)


цитата-// Одна предлагает форум новый поискать , другой - учит , что писать. Будьте лояльнее , мырзалар //

Никто вас не учит и не собирается) вам сто лет в обед куда уж тут до учеб) терпим вот,как иногороднего дядюшку)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- Мне все можно .Цитата:
alex_60 гога, ты дурак. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=4590
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс выж мужчина,извинитесь перед дамой,не дело это такими наездами,как бы вам обидно не было,но не с мужиком же общались. Сами понимаете. вы были слишком резок



Это по-джентльменски - защитить даму! От нападок, в данном случае.
Только вот кто на кого нападал и подначивал? И соответствуют ли эти нападки благородному облику Дамы? :-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Так и не дождался ответа на вопросы в личке?!?!
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Ответить Новый топик
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