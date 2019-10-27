abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4617





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1190

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:40 Цитата-//Ну а чего ж не остаться то было?//





Сельская идилия хороша для старичков и романтиков) я не то и не другое) да и форум без меня чахнет) пришлось вернуться)





цитата-// Одна предлагает форум новый поискать , другой - учит , что писать. Будьте лояльнее , мырзалар //



Никто вас не учит и не собирается) вам сто лет в обед куда уж тут до учеб) терпим вот,как иногороднего дядюшку)