Серый волк Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2529





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:56 Дракон, ну ты дал! Фисташки!!! мы их к пиву иногда хомячим под настроение, обычно хорошее манчестерское пенное Boddingtons и рублей на 200-300 соленых с приправами качественных фисташек.





Ну а доставщики на велосипедах просто достали в Москве. Они очумелые. обычно Яндекс-бомжандекс-еда с желтыми огромными сундуками на прокатных или убогих убитых детских вело с помоек, как правило тщедушные азиаты, крутят колеса как очумелые на тротуарах.

В этом году прямо их нашествие. На дорогу им страшно, по Москве голову иметь надо на вело гонять. Они даже если рядом велодорожка, то нарезать могут по тротуару, где им кажется безопаснее среди пешиков.

На развязке Маршала Жукова с Мнёвниками у входа в Макдак охранник появился.

Эти черти в желтом, доставщики там свою сходку организовали и весь макдак окупировали. Сидели там высиживали заказы на выгодной позиции в Макдаке и у развязки, откуда схватить заказ и все соседние районы доступны. Теперь их туда не пускают.

Цитата: drakon: Пиццу стали на Великах - развозить...

Да, тоже заметил фирменных машинок доставки почти не стало, бомжандекс двуногий бегает, иногда мрут прямо на ходу, желая круглые сутки работать.