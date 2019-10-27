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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай решайся. Ещё раз на родину.
Сел встал и ты тут.
Пять часов.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Патриот

По секрету скажу.
Сходил он на кладбище.
Где друзья
Потом сабантуй в кафе кто живой.
Так вот,
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Потом сабантуй в кафе кто живой.

И ты, там был? Мёд, Пиво пил?... 8-) :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сел встал и ты тут.

Алекс, пусть ваша взлётная полоса, в аэропорту,
сначала "Устаканится", а то ямы появятся через
пару дней, как на Боровской трассе... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это вот Пожарные Краны,на площади в

городе. Так на всякий случай... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ещё раз на родину.

Цитата:
alex_60:
Потом сабантуй в кафе.

Счас, прилечу. Сабантуй тебе -
устраивать буду. Я то думал,
ты в честь меня - в кафе
позовёшь...
:-o :oops: :-P :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, посоветовался с Барбарой.
Напиши номер Рейса из Гамбурга,
прямой в КОстанай.Надо Марику-
сообщить, чтобы встретил... :lol: :-o :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра поеду в Обувной центр.

Куплю валенки, а то у вас уже
наверное холодно.Да и Лилли,
наверное пригласит на шашлыки.
А как после Бани,на морозе
стоять. Холодно ведь... :lol: :oops: :-o

[Исправлено: drakon, 27.10.2019 - 15:56]
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


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Сообщений: 10768
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, ну ты дал! Фисташки!!! мы их к пиву иногда хомячим под настроение, обычно хорошее манчестерское пенное Boddingtons и рублей на 200-300 соленых с приправами качественных фисташек.


Ну а доставщики на велосипедах просто достали в Москве. Они очумелые. обычно Яндекс-бомжандекс-еда с желтыми огромными сундуками на прокатных или убогих убитых детских вело с помоек, как правило тщедушные азиаты, крутят колеса как очумелые на тротуарах.
В этом году прямо их нашествие. На дорогу им страшно, по Москве голову иметь надо на вело гонять. Они даже если рядом велодорожка, то нарезать могут по тротуару, где им кажется безопаснее среди пешиков.
На развязке Маршала Жукова с Мнёвниками у входа в Макдак охранник появился.
Эти черти в желтом, доставщики там свою сходку организовали и весь макдак окупировали. Сидели там высиживали заказы на выгодной позиции в Макдаке и у развязки, откуда схватить заказ и все соседние районы доступны. Теперь их туда не пускают. :lol:
Цитата:
drakon: Пиццу стали на Великах - развозить...

Да, тоже заметил фирменных машинок доставки почти не стало, бомжандекс двуногий бегает, иногда мрут прямо на ходу, желая круглые сутки работать.
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10768
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как после Бани,на морозе стоять. Холодно ведь.

Если что посмотри Remington обувь.
При обаме они вынесли из штатов производство в китаёзию, но качество, что удивительно, не упало, а если цена важна, то она на эти модели адекватная.
Хотя в ремингтонах не так колоритно вокруг бани, как в валенках. :oops:

Есть трекинговые, с злобным протектором с большими грунтозацепами, есть более городской вариант, с качественным нубуком и горотексом.
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* Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8342
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Цитата:
Да и Лилли, наверное пригласит на шашлыки
Эксклюзив. Лиля в сосновом бору на шашлыках. Сама по стеснялась скинуть фото. Меня попросила. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Меня попросила.

Почти - идеальна... :lol: :oops:
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