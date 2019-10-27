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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4188
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Таноми,в чём вообще притензии?
Есть модерация,что не так- затрут.
Или вы дежурной быть хотите?

[Исправлено: kbkz1980, 27.10.2019 - 14:34]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гога, ты дурак.
честно.
до козлова не тянешь.

[Исправлено: alex_60, 27.10.2019 - 14:33]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
гога, ты дурак.
---С дня рождения не отойдете??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
гога, ты дурак.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Есть модерация,что не так- затрут.

У них сегодня - выходной... :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
тандема

Позанудствую немного. В этом контексте слово "тандем" категорически не подходит. Тандем - это один за другим, смотрящие в одну сторону. В вашем случае - противостояние, - противоположность тандему.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То куры, теперь Гога
Одна фигня.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куры Гога. Замена
Воняет также
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Одна фигня.
---Так сделай что - нибудь возвышенное , воздушное !!
:lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1197
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Таноми,в чём вообще притензии?


А Ваш интерес в чём?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1197
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В этом контексте слово "тандем" категорически не подходит.


Согласна. Имела ввиду "пара, неразрывно, один за другим..." Но и, правда, там всё объединяется смыслом "содружество" Чего и близко не было в ваших взаимоотношениях...Забираю назад неудачное выражение
:-)
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Страница 307 из 307«1...305306307
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