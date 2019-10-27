таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #4603





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1197

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Цитата: Victor Yang:

В этом контексте слово "тандем" категорически не подходит.



Согласна. Имела ввиду "пара, неразрывно, один за другим..." Но и, правда, там всё объединяется смыслом "содружество" Чего и близко не было в ваших взаимоотношениях...Забираю назад неудачное выражение

