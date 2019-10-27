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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай решайся. Ещё раз на родину.
Сел встал и ты тут.
Пять часов.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Патриот

По секрету скажу.
Сходил он на кладбище.
Где друзья
Потом сабантуй в кафе кто живой.
Так вот,
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Потом сабантуй в кафе кто живой.

И ты, там был? Мёд, Пиво пил?... 8-) :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сел встал и ты тут.

Алекс, пусть ваша взлётная полоса, в аэропорту,
сначала "Устаканится", а то ямы появятся через
пару дней, как на Боровской трассе... :lol: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.10.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это вот Пожарные Краны,на площади в

городе. Так на всякий случай... :lol: :oops: :-P
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Страница 169 из 169«1...167168169
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