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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Не поверите

Не поверите, тут есть такие, кто просит делать фотоотчеты, правда от другого товарища по имени дракон, который в деревне ))
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати я такие тоже фермы видел. В ветке антифлуд выкладывал фотки, там где то и висят. Небольшая ферма в московской обл. Коровки, козы, барашки, свиньи разных пород. Колбасу сами делают, сыр, мороженое. Разрешали везде ходить и свой нос сувать) . В цех зашёл, девчата мороженкой угостили. У нас в костанае вроде газета писала, что кто то козью ферму открыл, сыры варят. Но мало этого, мало.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

У нас таких ферм много, прям вокруг города понатыкано, я в трех или четырех был. Красота, чистенько, домики новенькие, газоны стрижены. Техника шикарная у них. Все внутри очень добротно сделано. Свинарники с вентиляцией. На одной ферме гусей было от заборчика и до горизонта. Даже не представляю, сколько их там. Сыр делают в основном моцарелло и чеддар. Я одно не могу понять - как они держат такие низкие цены и при этом у них такая дорогая техника и все топовое.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нашёл. Правда не очень у них чисто. Семья держит плюс немного рабочих.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот забыл ещё ослика. Я его с руки печеньками кормил.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, я тебе подругу нашел, правда она странно одевается, но трудолюбивая, будешь жить на ферме и мясо кушать. И город кормить))
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но нормально, че. Я ж тоже могу на лошади гонять. Товарищ с деревни научил. И на тракторе тоже. Мы с ним на мтз 80. в магаз в соседнию деревню гоняли за канадским"сиропом". Трактор зверюга.)

[Исправлено: Vit, 27.10.2019 - 11:40]
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