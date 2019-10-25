maxsaf Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3706

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:07 Цитата: Vit:



У нас таких ферм много, прям вокруг города понатыкано, я в трех или четырех был. Красота, чистенько, домики новенькие, газоны стрижены. Техника шикарная у них. Все внутри очень добротно сделано. Свинарники с вентиляцией. На одной ферме гусей было от заборчика и до горизонта. Даже не представляю, сколько их там. Сыр делают в основном моцарелло и чеддар. Я одно не могу понять - как они держат такие низкие цены и при этом у них такая дорогая техника и все топовое.