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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Специально.
Баня там
.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Везёт. Сосняки, шашлыки, а мы на работе

Ну так гордились бы! Вы как истинный, а не самоназванный, патриот не жалея живота своего трудитесь на благо родины, продвигаете её всё ближе к "тридцати!!!" пока прочие прохлаждаются ;-)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.10.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на моей родине поди..

В деревеньке в бору
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: у нас с тобой столы одинаковые на кухни

Это не стол, это вся кухонная рабочая зона по периметру такая. Стол у меня стеклянный
8-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я понял что по периметру. А вот это че за фотка? Только не говори что твоя?)))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

У меня именно такой стол и стулья. Посмотри фотки я скидывал йогурт и еще что-то, вроде чай. Там эти стулья в кадр попадали ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сироп помнишь? На 278 странице флуда? Глянь ))
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Ответить Новый топик
Страница 303 из 303«1...301302303
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