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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 06:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто нам эта цена с нашими зарплатами - копейки, особо где-то бегать искать еще дешевле - нет причин.


Верим, верим.
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представил, захожу в магаз,
И фотографирую мясо, консервы.
За идиота бы точно посчитали наверное.
Да и дома, кот бы подумал, что то нехорошее про меня.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
точно посчитали наверное

Вы таблетки свои точно принимаете? Или наверное принимаете?
Цитата:
alex_60:
кот бы подумал, что то нехорошее про меня

Почаще спрашивайте его об этом. Зачем вам еще и с котом проблемы?
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Почаще спрашивайте его об этом.

Так я же не фоткаю еду, я ему её даю.
Он и не спрашивает.
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы таблетки свои точно принимаете?

Ты про что?
Расскажи что принимаешь.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я смотрю у нас с тобой столы одинаковые на кухни. Значит я тоже живу как канадец!)
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы понятно было.
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

И нафик тогда ехать.
Да ты лучше канадца живёшь.
Да и.. Родители пельмешки заносят.
Захотел к ним зайти, зашёл.

[Исправлено: alex_60, 27.10.2019 - 08:40]
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§ alex_60
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вот уедешь в канаду.
У будешь каждый месяц летать туда сюда.
Уверен..
Тут через речку уй и потом все, по скайпу.
Не считаю таких нормальными
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* kbkz1980
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.10.19 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
фотка осталась


Цитата:
maxsaf:
Брал как-то ляжку самки свинины

Все продукты по ходу снимает
Жесть.
Фотоальбом.еда 2019.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вы уже покушали или вам еще фоток еды поскидывать? Не вы ли периодически просите дракона вас хоть так покормить?
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* Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


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Сообщений: 6766
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А чем "Азамат" хуже таджикского?

Цитата:
Тот самый:
Алматинский "Азамат" - такая же бодяга

Пробовать надо,так не объяснишь.
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я чёт все лето сидел на соке Азамат. Персик нравился. В нашем магазине я по началу все партию выкупал. Потом все в районе начали его покупать, а я наоборот перестал, чёт резко надоел. Со мной всегда так))
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