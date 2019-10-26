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Kairat stayer:
При чём Кайрак, за всю общую границу разговор идёт, двух государств.
Кайрак здесь не за вобщем, а за конкретно. Не за Омск, а за предметно-конкретный факт...
Цитата:
Kairat stayer:
Куда обращались по данному факту? Какие меры были приняты? Или несколько человек своё мнение выразили и всё, смысл, ничего не понятно.
Аким, после публикации даже остановку заасфальтировал. Но, конечно, за Кайрак, давайте подождем форума в Омске.
Ведь там все решается. Главами правительств. (Источник заслуживающий доверия сообщил). Что толку кому надо жаловаться, если на высоком уровне вопрос должен решаться...