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≡ Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
30 пунктов- это в Костанайской области? То есть, рядом с Кайраком, зачем ещё пункты?


При чём Кайрак, за всю общую границу разговор идёт, двух государств.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:


Ссылка после исправления открылась и что? Куда обращались по данному факту? Какие меры были приняты? Или несколько человек своё мнение выразили и всё, смысл, ничего не понятно.
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§ Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.10.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Как вы отмечаете выше, зачем одно и тоже неоднократно повторять, я же не должностное лицо заинтересованной структуры или ведомства, ссылка не открывается. Тем более согласился с вами, ждите работу межгосударственного Форума, результатов подписанного Соглашения.

Ну тогда вопрос. Зачем вы приводите ссылки, за которые не отвечаете? Что за авторитет, который не заслуживает доверия?
:-o
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§ Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.10.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При чём Кайрак, за всю общую границу разговор идёт, двух государств.

Кайрак здесь не за вобщем, а за конкретно. Не за Омск, а за предметно-конкретный факт...
Цитата:
Kairat stayer:
Куда обращались по данному факту? Какие меры были приняты? Или несколько человек своё мнение выразили и всё, смысл, ничего не понятно.

Аким, после публикации даже остановку заасфальтировал. Но, конечно, за Кайрак, давайте подождем форума в Омске.
Ведь там все решается. Главами правительств. (Источник заслуживающий доверия сообщил). Что толку кому надо жаловаться, если на высоком уровне вопрос должен решаться...
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зачем вы приводите ссылки, за которые не отвечаете? Что за авторитет, который не заслуживает доверия?


Почему не заслуживает доверия? Источник губернатор Омской области, вполне заслуживает доверия.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Кайрак здесь не за вобщем, а за конкретно. Не за Омск, а за предметно-конкретный факт...


Если вы знаток и в курсе всего, предметно разъясните, в частности за Кайрак, какая ситуация там сложилась в настоящее время? При этом летние народные новости не особо заслуживают доверия.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Аким, после публикации даже остановку заасфальтировал.


Рабочие подрядной организации заасфальтировали.Цитата:
Coopidon:
Но, конечно, за Кайрак, давайте подождем форума в Омске.


А что после народной новости не приняли мер или не разъяснили сложившуюся ситуацию?
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Да пусть хоть 200 спишут.


Конечно пусть списывают, денег много наверное, окно в Африку прорубают. Б.Асад в прошлом году просил 200 млд. на восстановление Сирии, но пока не дали. Цитата:
Coopidon:
Лучше, границу, отмените, г-н Премьер-Министр. Или хотя бы очереди на ней. Беларусы же отменили с Россией.


Никто вроде не отменял границу, тем более раньше А.Лукашенко хотел взять в кредит 600 млн. долларов, хотел погасить предыдущие кредиты, никто-же им не списывает, но вопрос положительно не решился, скорее всего у Китая возьмут.
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого вы понаписали.)) про окошки я как вариант разрешение проблемы написал. Там много чего можно придумать что б улучшить ситуацию. Ну я думаю там люди не глупые работают, все они видят и сами. Но видимо без пенка с верху не имеют права что то делать. Подождём.
А хвосты переодически в разные направления выростают. От ветра наверно))
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Виталий, если в ближайшее время будешь пересекать данный пост, посмотри пожалуйста как в настоящее время обстоят там дела?
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.10.19 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Неделю назад был. Было идеально. Правда это утро было ранее.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну я думаю там люди не глупые работают, все они видят и сами.


Проблемы есть конечно, но их следует решать, чтобы простые люди нормально могли пересекать аналогичные пункты. Возможно раз на раз не приходиться, даже в течение суток разная ситуация складывается, да и сезонные проблемы, например ближе к осени поток транспорта наверняка увеличивается. В другой период уменьшается и.т.д.
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Ясно, хорошо, спасибо за информацию. Как говориться в пословице: Под лежащий камень вода не течёт. По мере возможности освещай, если ничего не предпринимать, ничего не измениться. Тут в ветке неоднократно отмечал, что чиновники обратили внимание на этом вопрос, посмотрим, положение дел должно улучшиться.
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