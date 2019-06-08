Цитата: Vit:

Фото со стороны РФ сделано. Обычно все на оборот как раз РФ держит. Тут как бы не подставкой пахнет, что ли. Я точно хорошо помню что весь хвост наоборот стоит. На кз, на нетралке очень редко очередь. А вот наоборот, как раз хаос. Там и в три ряда стоят и грузовые и легковые. Там вечно проблема была.



Да уж, тогда понятно, очередная провокация, всё наоборот оказывается.