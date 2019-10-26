Цитата: Kairat stayer:

На мой взгляд с первого круга можно было понять, что один из рассматриваемых вопросов повестки дня организация работы всех пропускных пунктов, в том числе и Кайрак.

Так я в самом начале спросил



Цитата: Coopidon: То есть , я правильно понял, что количество пограничников, и соответственно, количество рабочих окошошек, например, на Кайраке, зависит исключительно от решения Премьер-министров. Ну чтож, подождем...

И вы тут говорите

Цитата: Kairat stayer:

начит вопрос актуальный, если на уровень глав государств вынесли.

Значит все таки, президенты должны решить сколько открыть окошек?

Вы на этот вопрос хоть ответте!

Рс пошел за новопоситом. Вы понимаете вопрос?