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§ NG.kz
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза.
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
По третьему кругу...


На мой взгляд с первого круга можно было понять, что один из рассматриваемых вопросов повестки дня организация работы всех пропускных пунктов, в том числе и Кайрак.
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Только уже на уровне глав государств?


Значит вопрос актуальный, если на уровень глав государств вынесли.
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Указал-же выше, что в Омске будет проходит Форум в ноябре тек

Опять Омск? О боже!
А нет, еще
Цитата:
Kairat stayer:
мы граничим с Курганской, Челябинской и Оренбургской областями.

Так я конкретно за Кайрак веду речь. Сколько окошке открыто должен кто решить?
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
зависит исключительно от решения Премьер-министров. Ну чтож, подождем...


Тут правильно, вот как-раз, надо ждать решения. Наверняка совместно всё проработают соответствующие заинтересованные ведомства и структуры двух стран, конкретно по каждому пропускному пункту, возможно дополнительные будут строить. Граница-же более 7000 км, самая протяжённая сухопутная в мире.
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд с первого круга можно было понять, что один из рассматриваемых вопросов повестки дня организация работы всех пропускных пунктов, в том числе и Кайрак.

Так я в самом начале спросил

Цитата:
Coopidon: То есть , я правильно понял, что количество пограничников, и соответственно, количество рабочих окошошек, например, на Кайраке, зависит исключительно от решения Премьер-министров. Ну чтож, подождем...

И вы тут говорите
Цитата:
Kairat stayer:
начит вопрос актуальный, если на уровень глав государств вынесли.

Значит все таки, президенты должны решить сколько открыть окошек?
Вы на этот вопрос хоть ответте!
Рс пошел за новопоситом. Вы понимаете вопрос?
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Так я конкретно за Кайрак веду речь. Сколько окошке открыто должен кто решить?

Цитата:
Kairat stayer:
Наверняка совместно всё проработают соответствующие заинтересованные ведомства и структуры двух стран, конкретно по каждому пропускному пункту, возможно дополнительные будут строить.


Ждите пожалуйста, думаю, что в ноябре всё решится.
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тут правильно, вот как-раз, надо ждать решения. Наверняка совместно всё проработают соответствующие заинтересованные ведомства и структуры двух стран, конкретно по каждому пропускному пункту, возможно дополнительные будут строить. Граница-же более 7000 км, самая протяжённая сухопутная в мире.


Причём здесь протяженность?
Я увас в пятый раз говорю

Цитата:
Coopidon: То есть , я правильно понял, что количество пограничников, и соответственно, количество рабочих окошошек, например, на Кайраке, зависит исключительно от решения Премьер-министров. Ну чтож, подождем...
Профайл

* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Значит все таки, президенты должны решить сколько открыть окошек?


Нет конечно:
Цитата:
Kairat stayer:
Наверняка совместно всё проработают соответствующие заинтересованные ведомства и структуры двух стран, конкретно по каждому пропускному пункту, возможно дополнительные будут строить.
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ждите пожалуйста, думаю, что в ноябре всё решится.

Я в шестой раз цитируют
Цитата:
Coopidon: То есть , я правильно понял, что количество пограничников, и соответственно, количество рабочих окошошек, например, на Кайраке, зависит исключительно от решения Премьер-министров. Ну чтож, подождем...

Обратите внимание я в саааааааааааамом начале готов был подождать
О чем были ваши 13 комментов?
Коротко сформулируйте. Кроме Омска, пожалуйста...
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
конкретно по каждому пропускному пункту, возможно дополнительные будут строить.

Где?
На Кайраке?
Ещё один ....пункт!?
Рс думаю, новопосит не поможет...
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне зачем неоднократно вопросы задавать, выше-же пояснил, чтобы не выписывали наряды и.т.д.

Что конкретно формулировать, Виталий отметил из пяти окошек работают 2-3, насколько это соответствует действительности? Говорят в Москве кур доят. Лично с Вашей стороны были ли жалобы, хотя бы в Региональное управление пограничной службы КНБ РК, по поводу работы тех-же окошек? Может кто-то из ваших знакомых обращался по этому поводу и.т.д. в заинтересованные структуры, ведомства и.т.д. Если таковые случаи были, что они ответили?
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Где? На Кайраке? Ещё один ....пункт!?


При чём на Кайраке, протяженность границы более 7000 км. В заметке по ссылке, указано: готовят соглашения по реконструкции и строительству новых пропускных пунктов. Рассматривается порядка 30 пунктов - может быть больше...

Строительство новых, понимаете.
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