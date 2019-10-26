Цитата: Kairat stayer:

вы как всегда не совсем понимаете.

Да все я прекрасно понял...

У нас (в Кз), все замечательно, все растёт и развивается. А если и есть, где-то отдельные недостатки в отдельных отраслях, то они уже решаются и вотвот, совсем исчезнут. Другое делом в России... там...вообще ужас. И вот цитата и вот.

Вопрос был конкретно за обустроенный пункт.

За неработающие окошки. За то что почему?

И что я не понял?