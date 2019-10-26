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§ NG.kz
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза.
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§ Сабыр
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что обсуждать?? Отменить и всё. Это просто.
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§ юля елиссева
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отлично! если отменят роуминг, тогда я сразу куплю российскую симку в Москве, и буду пользоваться тарифами, которые во много раз ниже, чем у казахстанских операторов.
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* Coopidon
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше, границу, отмените, г-н Премьер-Министр. Или хотя бы очереди на ней. Беларусы же отменили с Россией. Это точно будет заметно. А то иногда и надо, но в дороге 3-4 часа и на границе 1-3 и лишний раз по думаешь, а оно надо?
А про дальнобоев на границе, вообще... 8-)
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8325
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Думаю рф не уберёт южные границы. А наши соответственно. Хотя б штат бы увеличили что ли. Хватает же паспортных окошков. из 5 работают только 2-3.
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8325
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Не вижу прям большую ценовую разницу))) дешевле я не смог найти
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотя б штат бы увеличили что ли. Хватает же паспортных окошков. из 5 работают только 2-3.


Правильно, у нас пропускные пункты оборудованы, возможно нужны дополнительные штаты.

В Омске 7 ноября 2019 года в рамках работы Форума межрегионального сотрудничества рассмотрят данные вопросы, подпишут соглашение предусматривающее обновление и открытие новых пунктов пропуска на границе Казахстана и России.

Губернатор Омской области недавно сказал: "Мы видим, что со стороны Казахстана пункты пропуска современно оборудованные, есть несколько дорожных пропускных участков. К сожалению, с российской стороны нам остается желать лучшего. На этих пунктах на территории Омской области задержки по шесть и более часов". Такая ситуация, с его слов, наблюдается и в Новосибирской, Оренбургской областях.

Подробнее здесь: https://ru.sputniknews.kz/economy/20191015/11775832/soglashenie-propusknye-punkty-omsk.html
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* Coopidon
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Правильно, у нас пропускные пункты оборудованы, возможно нужны дополнительные штаты. В Омске 7 ноября 2019 года в рамках работы Форума межрегионального сотрудничества рассмотрят данные вопросы, подпишут соглашение предусматривающее

То есть , я правильно понял, что количество пограничников, и соответственно, количество рабочих окошошек, например, на Кайраке, зависит исключительно от решения Премьер-министров.
Ну чтож, подождем...
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ну чтож, подождем...


вы как всегда не совсем понимаете. Планируют увеличить количество пропускных пунктов, речь не только за Кайрак идёт, а в целом, в той-же Омской области со стороны соседей, в основном не капитальные сооружения функцианируют, вот их будут в порядок приводить.
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* Coopidon
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вы как всегда не совсем понимаете.

Да все я прекрасно понял...
У нас (в Кз), все замечательно, все растёт и развивается. А если и есть, где-то отдельные недостатки в отдельных отраслях, то они уже решаются и вотвот, совсем исчезнут. Другое делом в России... там...вообще ужас. И вот цитата и вот.
Вопрос был конкретно за обустроенный пункт.
За неработающие окошки. За то что почему?
И что я не понял?
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вопрос был конкретно за обустроенный пункт. За неработающие окошки. За то что почему? И что я не понял?


В Омской области пропускные пункты не оборудованы, вагончики до сих пор стоят, гугл карта в помощь.
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* Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
У нас (в Кз), все замечательно, все растёт и развивается.


Двадцать миллиардов долларов долгов списали африканским странам, лучше-же построить нормальные пропускные пункты.
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