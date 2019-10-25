Цитата: maxsaf:

Солярка своя, тракторы энергоофигенные свои, зерно свое а мясо - по мировым ценам. Это как?

Мне интересно, сам термин-мировые цены. Это чего? Цены на биржах или в супермаркетах? Или их средне взвешенно арифметическое?

Цитата:

abaika95:

Уточняйте свою диспозицию Гоги перед тем как пишите) а то люди кто не в курсе прочтут ваш комментарий и подумают что вы от имени местных пишите а вы поуехавший) здесь (в Костанае) жить дешевле чем в Канадах но зп естественно меньше, у вас (В Краснодарах) и жить дорого и зп



Следующим, я думаю, будет предложение о цветовой дифференциации пользователей...местные и неместные